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Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Кола в Карелии

Все пассажиры погибли

ТАСС, 19 августа. Два автомобиля столкнулись на трассе Кола в Карелии. Все находившиеся в машинах люди погибли, проводится проверка, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД республики.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили Renault и Toyota. Погибли две женщины, находившиеся в автомобиле Renault, и водитель автомобиля Toyota, - сказали в ведомстве.

ДТП произошло в четверг в 15:30 в Олонецком районе республики. По предварительным данным, водитель Renault не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota. Обстоятельства произошедшего уточняются, на месте работают сотрудники ДПС.

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