В Петербурге задержаны подпольные банкиры, которые незаконно перевели более 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Петербурге мужчину и женщину, которые организовали преступную группу по переводу и обналичиванию денег, за два с половиной года они с подельником заработали более 40 млн рублей и перевели через подконтрольные фирмы около 500 млн рублей. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Задержаны 37-летняя женщина-организатор преступной группы и 41-летний мужчина. Установлено, что в период с 9 ноября 2018 года по 7 июня 2021-го задержанные, находясь на территории Санкт-Петербурга, зарегистрировали 13 коммерческих предприятий, открыли расчетные счета указанных организаций в различных банках на территории РФ", - говорится в сообщении.

Задержанные подозреваются в "незаконной банковской деятельности" (пункт "б" части 2 статьи 172 УК РФ). В пресс-службе также добавили, что благодаря открытым фирмам подозреваемые привлекали физических и юридических лиц к обналичиванию денег и в дальнейшем сокрытии средств от налоговой. С каждого перевода они брали с клиентов комиссию в размере 7,5%. Полученные средства они переводили на расчетные счета подконтрольных фирм. В общей сложности за все время им удалось перевести около 582 млн рублей, а их собственный доход составил около 43,6 млн рублей.

При задержании полицейские изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны, компьютерную технику и флешки с информацией о несуществующих фирмах и фиктивные печати организаций. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.