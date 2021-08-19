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Лесные пожары в России

Движение на участке трассы "Вятка" ограничили из-за лесного пожара в Марий Эл

В региональном управлении ГИБДД отмечают, что водителям следует быть внимательными и осторожными при движении в пригороде Йошкар-Олы

ТАСС, 19 августа. Движение транспорта ограничено на участке федеральной дороги "Вятка" с 56-го км, где начинается населенный пункт Сосновый бор, до 83-го км из-за лесного пожара в Марий Эл. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Госавтоинспекция Марий Эл информирует, что в связи с лесным пожаром ограничено движение по дороге "Вятка" с 56-го км (Сосновый бор) до 83-го км (кафе "Южный форт")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что водителям стоит быть внимательными и осторожными при движении в пригороде Йошкар-Олы.

Лесной пожар ранее начался в Медведевском районе на территории Куярского лесничества. Сообщалось, что огонь распространяется в сторону населенного пункта Сосновый бор на расстоянии 3 км. Посетители и персонал санатория "Сосновый бор" в Медведевском районе Марий Эл были эвакуированы из-за угрозы распространения лесного пожара. Позже в ГУ МЧС уточнили, что угрозы населенному пункту Сосновый бор нет. Пожар также перекинулся на три постройки в поселке Студенка Медведовского районе, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Пресс-служба Минприроды республики сообщала, что особый противопожарный режим в республике продлен до 29 августа.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииМарий Эл
Лесные пожары в России
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