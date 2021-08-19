Режим ЧС ввели на территории лесных участков в Сарове из-за пожаров в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории лесных участков, входящих в черту города Саров Нижегородской области, в связи с угрозой распространения огня с территории Мордовского заповедника. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе города (ЕДДС).

"С 20:00 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации. Он установлен в границах лесных кварталов, которые находятся на территории Сарова", - отметил собеседник агентства.

Режим будет действовать до принятия соответствующего постановления о его отмене администрацией города.

Саров расположен к северу от Мордовского природного заповедника, где 3 августа начался пожар. Ранее режим ЧС из-за пожаров в соседнем регионе вводился в Сарове 7 августа и был отменен 13 августа.

В понедельник ГУ МЧС по Нижегородской области также сообщило об угрозе распространения огня из Мордовии на территорию населенного пункта Стеклянный в городском округе Первомайск. Из населенного пункта, где нет постоянно проживающего населения, самостоятельно эвакуировались 19 дачников.