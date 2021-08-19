В Марий Эл 84 ребенка эвакуировали из лагеря и санаториев из-за угрозы лесного пожара

ТАСС, 19 августа. Более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района Марий Эл из-за угрозы распространения лесного пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"Из детского лагеря и двух санаториев в поселке Шап в Марий Эл эвакуировали 84 ребенка и 32 взрослых", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что некоторые из детей размещены в президентской школе-интернате Йошкар-Олы, еще 32 человека - в детском военно-патриотическом лагере "Авангард".

"В центрах размещения организована психологическое и медицинское обеспечение, а также питание", - добавили в пресс-службе.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре в Медведевском районе на территории Куярского лесничества. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км. Из-за пожара были эвакуированы местные жителей и гости санатория "Сосновый Бор". Позже стало известно, что пожар в Сосновом бору подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка, существует угроза для населенного пункта Устье-Кундыш.