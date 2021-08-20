Суд в Москве начнет рассмотрение по существу иска ГП к Абызову и "Альфа-банку" на $126 млн

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в пятницу начнет рассматривать по существу иск Генпрокуратуры к экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову и "Альфа-банку" об обращении более $126 млн в пользу государства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, экс-министр, вероятно, примет участие в заседании по видео-конференц-связи.

Предварительное заседание по иску состоялось 12 августа. По его итогам было принято решение назначить рассмотрение по существу на 09:30 мск 20 августа. Заседание, как и предыдущее, пройдет в закрытом для прессы и публики режиме из-за ограничений, связанных с мерами против распространения коронавирусной инфекции. Адвокат Абызова Юлий Тай отметил в беседе с ТАСС, что его подзащитный не согласен с исковыми требованиями, однако от подробных комментариев до начала заседания воздержался.

Этот иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства. Как писал "Коммерсантъ" со ссылкой на исковое требование, при дальнейших мероприятиях, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем, что проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию.

Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В суде тогда с позицией надзорного ведомства согласились. В настоящее время адвокаты Абызова подали кассационную жалобу на это решение.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.