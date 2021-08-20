Для тушения лесного пожара в Марий Эл направят вертолет Минобороны

ТАСС, 20 августа. Вертолет Минобороны направят в Марий Эл для тушения лесного пожара, возникшего в четверг на территории региона, сообщила в пятницу пресс-служба главы Республики Марий Эл.

"Минобороны России направит для тушения пожара вертолет из Ульяновска, Йошкар-Олинская ракетная дивизия предоставит 10 единиц техники", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, всего к тушению пожара было привлечено более 180 человек и 141 единицы техники. В пятницу на помощь также прибудут 250 волонтеров.

Согласно предварительной информации ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, площадь пожара составила 120 га.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км. Из-за пожара были эвакуированы местные жителей и гости санатория "Сосновый Бор". Позже стало известно, что пожар в Сосновом бору подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка, где был локализован. Также из-за пожара более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района.