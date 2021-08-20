Захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени нуждается в принудительном лечении

ТЮМЕНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в захвате 7 июля заложников в отделении Сбербанка в Тюмени мужчина нуждается в принудительном лечении. В момент совершения преступления он не осознавал опасность своих действий, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами в ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", - сообщили в пресс-службе.

7 июля 32-летний житель Тюмени вошел в отделение Сбербанка с сумкой, где, как он заявил, находится опасный предмет, и потребовал денег, а также захватил заложников. По данным УМВД по региону, в отделении были два сотрудника. Мужчину задержали, при нем был найден муляж самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ ("Захват заложника").

Решением Калининского районного суда мужчина арестован на два месяца - до 7 сентября.