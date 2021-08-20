Движение по федеральной трассе "Новороссийск - Керчь" ограничили в сторону Анапы

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Движение транспортных средств по федеральной трассе "Новороссийск - Керчь" ограничили в районе 65 км автодороги в сторону Анапы из-за дождей, сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в Instagram в пятницу.

"Госавтоинспекция предупреждает: в связи с выпадением обильных осадков, 20 августа ограничено движение автотранспорта в сторону города-курорта Анапа на федеральной автодороге "Новороссийск - Керчь" 65 км + 300 м", - говорится в сообщении главы города.

Уточняется, что объезд участка организован через поселок Виноградный.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.