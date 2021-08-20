Площадь активного горения в мордовском заповеднике вновь увеличилась до 50 га

ТАСС, 20 августа. Площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича, где с 3 августа тушат крупный пожар, увеличилась с 2 га до 50 га, сообщается в пятницу в группе в соцсети "ВКонтакте" Единой диспетчерской службы Темниковского района республики.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозового разряда на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды и наличия валежника огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла почти 6 тыс. га, огонь в некоторые дни охватил до 90 га, к началу текущей недели площадь активного горения снизилась до 2 га, авиация не применялась.

"По данным республиканского МЧС на 10:30 20 августа, площадь, пройденная огнем в заповеднике, - 5 950 га. В настоящее время действуют два активных очага пожара. Первый - около 50 га - юго-западнее Сарова, второй - около 600 га - западнее поселка Первомайск", - говорится в сообщении.

Недалеко от заповедника расположен закрытый город Саров Нижегородской области, где из-за ситуации с пожаром 19 августа ввели режим ЧС.

Мордовский государственный природный заповедник создали 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.