Более 100 человек сняли с авиарейса с Сахалина в Москву из-за технического сбоя

ТАСС, 20 августа. Более 100 пассажиров авиарейса Южно-Сахалинск - Москва, который вылетел днем, не смогли улететь из-за технического сбоя и остались в аэропорту вылета. Причиной инцидента стала неисправность аварийного надувного трапа, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В связи с выявленной технической неисправностью аварийного надувного трапа авиакомпания "Россия" была вынуждена ограничить количество вылетающих пассажиров, и с рейса было снято 118 пассажиров. В первую очередь были отправлены пассажиры с детьми и инвалиды", - сказали в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Валерий Лимаренко, на следующих рейсах авиакомпании улетели 82 человека, 15 сдали билеты, трое улетели в Москву через Хабаровск, 18 человек вылетают завтра. "Из них десять размещены в гостинице и обеспечены питанием, восемь человек - местные жители, отказались от гостиницы и поехали домой", - сообщил Лимаренко.