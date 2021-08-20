Почти половина месячной нормы осадков выпала в Новороссийске за несколько часов

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 20 мм осадков выпало в Новороссийске за несколько часов. Достигнуты уровни опасных явлений, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края в пятницу. Объем выпавших осадков составляет почти половину месячной нормы.

"Ситуация по погодным условиям в Новороссийске: за несколько часов в городе выпало порядка 20 мм осадков. Уровни опасных явлений были достигнуты в районе Широкой балки и хутора Горный", - говорится в сообщении штаба. Месячная норма осадков по Новороссийску для августа составляет 48 мм.

Уточняется, что ведется расчистка улиц, дорог и дворов. Также в городе продолжают работы комиссии по оценке ущерба, зафиксированы 503 факта подтопления домов, выплаты начнутся с 23 августа.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.