Катер затонул в шторм в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после затопления катера в районе Севастопольской бухты, вышедшего в шторм в открытое море, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту происшествия с катером СМБ-40 "Виктория", который затонул в районе Севастопольской бухты. Крымским следственным отделом на транспорте предварительно установлено, что примерно в 17 часов 19 августа текущего года катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты. В последующем перевернулся и затонул", - говорится в сообщении.

Уточняется, что четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает. "Сотрудниками Крымского следственного отдела на транспорте проводится проверка на предмет наличия в действиях членов экипажа признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта"). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщается в пресс-релизе.

Подъем судна со дна пока отложен из-за неблагоприятной погоды.