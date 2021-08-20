В Гоа погибли две россиянки

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Две гражданки России обнаружены мертвыми за минувшие сутки в съемных домах в штате Гоа. По данным местной полиции, смерть произошла в результате двух разных инцидентов. Как сообщил в пятницу российским корреспондентам в Индии атташе генконсульства России в Мумбаи Олег Калеущенко, диппредставительство осведомлено об этой ситуации и следит за ней.

"Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации Goa Help, действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа", - сказал дипломат.

"Намерены оказать всю необходимую помощь родственникам в выяснении обстоятельств гибели (российских гражданок) и оформлении соответствующих документов ", - добавил он.

По информации индийского интернет-издания Lokmat, ссылающегося на источники в гоанской полиции, 24-летняя Александра была найдена повешенной, вторая российская гражданка Екатерина 34 лет была найдена мертвой в съемном доме. Полиция зарегистрировала оба случая как неестественные смерти и ведет следствие.

Хотя Индия перестала выдавать туристические визы в марте прошлого года, немало российских граждан по-прежнему остаются в штате.