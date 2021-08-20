{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наводнения в России

На участке федеральной трассы Новороссийск - Керчь на Кубани ограничили движение

Толщина воды на проезжей части составляет почти 20 см
© УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Движение легковых автомобилей ограничили в районе 100-го км федеральной трассы Новороссийск - Керчь в Темрюкском районе Краснодарского края, где толщина воды на проезжей части составляет почти 20 см, сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"В связи с подтоплением прилегающей территории и переливом через проезжую часть дороги временно ограничено движение легкового автотранспорта на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в районе 100-го километра (Темрюкский район). Толщина воды над проезжей частью дороги составляет около 20 см", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на месте и перераспределяют транспортные потоки в объезд через станицу Вышестеблиевскую.

Циклон, накрывший неделю назад территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.

Теги
РоссияНаводнения в РоссииКраснодарский край
Дело Пола Уилана
Руководство колонии в Мордовии запретило Уилану звонить в посольство США
Осужденному разрешают звонить только родителям, рассказала его адвокат Ольга Карлова
Читать полностью