На участке федеральной трассы Новороссийск - Керчь на Кубани ограничили движение

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Движение легковых автомобилей ограничили в районе 100-го км федеральной трассы Новороссийск - Керчь в Темрюкском районе Краснодарского края, где толщина воды на проезжей части составляет почти 20 см, сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"В связи с подтоплением прилегающей территории и переливом через проезжую часть дороги временно ограничено движение легкового автотранспорта на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в районе 100-го километра (Темрюкский район). Толщина воды над проезжей частью дороги составляет около 20 см", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на месте и перераспределяют транспортные потоки в объезд через станицу Вышестеблиевскую.

Циклон, накрывший неделю назад территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.