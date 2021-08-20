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Число погибших в ДТП в Саратовской области выросло до пяти

Один из них - ребенок

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием трех автомобилей в Саратовской области увеличилось до пяти человек, сообщили в областной прокуратуре. Ранее сообщалось о четырех погибших.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, один из которых ребенок, не достигший десятилетнего возраста", - говорится в сообщении.

В пятницу у села Терса Вольского района Саратовской области столкнулись "Камаз", Volvo и Lada Largus. По предварительным данным ГИБДД, водитель Lada Largus при выезде с прилегающей территории столкнулся с "Камазом", после чего Largus вынесло на встречную полосу, где он въехал в Volvo. В региональной службе спасения сообщали о трех госпитализированных после ДТП, в частности одном ребенке в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полиция проводит проверку, ход которой находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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