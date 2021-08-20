{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наводнения в России

В Анапе из-за дождей подтопило четыре соцобъекта и приусадебные участки

Ведется откачка воды

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Прошедшие в Анапе дожди стали причиной подтопления четырех социальных объектов и приусадебных участков. Ведется откачка воды, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по противопожарной службе Андрей Потахов.

Анапа была подтоплена в результате прохождения циклона на прошлой неделе, велось устранение последствий. В ночь на пятницу там вновь прошли сильные дожди. "В результате прохождения неблагоприятных метеоявлений на территории города-курорта Анапа были подтоплены приусадебные участки и четыре социально значимых объекта. Основные усилия направлены на откачку воды с низко расположенных участков местности, а также на адресную помощь населению", - сообщил Потахов.

Количество подтопленных приусадебных участков он не уточнил. По его словам, на особом контроле находится ситуация по откачке воды в коррекционной школе № 27 в Анапе.

Циклон, накрывший неделю назад территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.

Теги
РоссияНаводнения в РоссииКраснодарский край
В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек
По информации источника в оперативных службах, авария произошла в Сальском районе региона
Читать полностью