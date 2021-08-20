В Калининграде три человека пострадали в ДТП с участием четырех машин

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали в пятницу в ДТП с участием четырех автомобилей в Калининграде, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"По предварительным данным, около 15:00 во время следования по автотрассе Южного обхода Калининграда водитель Audi заснул за рулем, выехал на полосу для движения встречного транспорта и столкнулся с автомобилями Mercedes, FIAT и Toyota, - рассказали в пресс-службе. В ДТП пострадали три человека, включая одного несовершеннолетнего.

"В настоящее время устанавливается возраст пострадавших, тяжесть полученных травм и другие подробности происшествия", - сказали в ведомстве.