В СИЗО после драки с сокамерником умер фигурант дела бывших бойцов "Альфы"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Один из обвиняемых по делу экс-бойцов спецназа ФСБ "Альфа", которых следствие считает причастными к убийству бизнесменов, скончался в СИЗО "Матросская Тишина" после драки с сокамерником. Об этом журналистам сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева, посетившая изолятор.

"Сокамерник внезапно умершего в СИЗО "Матросская Тишина" 55-летнего Андрея Воскресенского рассказал нам о потасовке между ними, которая спровоцировала смерть. Мужчина сейчас сидит в карцере, у него эпилепсия. Кстати, наше общение с ним пытались прервать, из чего мы сделали вывод: все неоднозначно", - сказала член ОНК. Согласно официальной версии, арестант умер из-за сердечного приступа.

По данным ряда СМИ, следствие полагает, что ветераны спецподразделения ФСБ "Альфа" Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также специалист по стратегическому планированию компании "Авуар Дельта" Андрей Воскресенский причастны к похищениям и убийствам бизнесменов в начале 2000-х годов. Они были арестованы в декабре 2019 года. Всего по делу проходят шесть человек, трое из которых пока находятся в статусе свидетелей.