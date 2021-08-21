Военные включились в ликвидацию последствий мезоциклона в Краснодарском крае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты жилищно-коммунальной службы Минобороны России приняли участие в ликвидации последствий мезоциклона в Краснодарском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В ликвидации последствий стихии принимают участие специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ЦЖКУ) по ЮВО.

"В Новороссийске и Славянском районе Краснодарского края работники филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЮВО убирают мусор и упавшие деревья, ремонтируют кровлю и боксы. Восстановительные, ремонтные работы ведутся совместно с представителями воинских частей ЮВО, задействована спецтехника", - говорится в сообщении.

Циклон, накрывший неделю назад территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.