В Псковской области три человека погибли в ДТП с большегрузом

ПСКОВ, 21 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения автомашины Kia с большегрузом Volvo в Псковской области. Авария произошла в ночь на субботу на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

"По предварительным данным, автомобиль Kia выехал на встречную полосу федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. Все трое мужчин, которые находились в легковой машине, погибли. Водитель грузовика не пострадал", - сообщили ТАСС в УМВД.

После столкновения машина Kia загорелась, спасатели сначала потушили пожар, потом извлекли тела погибших из искореженной машины. Движение по трассе не перекрывалось, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение по одной из полос автодороги. На данный момент последствия автоаварии устранены, проводится проверка.