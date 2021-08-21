Жители 97 домов в Оренбургской области остались без холодной воды из-за аварии на водоводе

ОРЕНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Порыв магистрального водовода произошел в Оренбургской области, из-за чего жители 97 многоквартирных домов в городе Ясный остались без холодной воды. Об этом сообщает в субботу региональная прокуратура.

"Организована проверка по факту произошедшей коммунальной аварии в Ясном. По предварительным данным, сегодня, 21 августа 2021 года, произошел прорыв магистрального водовода головной насосной станции Кумакского водозабора, в связи с чем ограничена подача воды жителям 97 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В связи с нарушением сроков устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения прокурор области Руслан Медведев установил личный контроль за ходом и результатами проведения проверки. По ее результатам надзорное ведомство даст надлежащую оценку действиям должностных лиц органа местного самоуправления и исполнителя коммунальных услуг как по причинам произошедшей аварии, так и по факту затягивания сроков проведения ремонтно-восстановительных работ.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение об аварии поступило в 05:30 (03:30 мск). Для жителей организовали подвоз воды.