Движение на месте схода с путей вагонов под Норильском планируют восстановить за сутки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Восстановление порядка 100 м железнодорожных путей началось под Норильском на севере Красноярского края, где накануне сошли с рельс десять вагонов и опрокинулась цистерна с дизельным топливом. Восстановить движение на участке планируется в течение 24 часов, сообщили ТАСС в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля", которому принадлежат вагоны.

"В настоящее время ремонтные подразделения приступили к разбору вагонов, работает восстановительный поезд. Всего в результате случившегося повреждено до 100 м пути. Восстановление движения планируется в течение 24 часов. Создана комиссия, ведется расследование обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По информации компании, в 21:10 по местному времени (17:10 мск) на железнодорожном перегоне Вологочан - Алыкель Норильской железной дороги из-за схода одной из тележек в составе грузового поезда загорелись две цистерны с нефтепродуктами. На место выехали расчеты МЧС и Заполярного филиала "Норникеля". Состав расцепили, чтобы огонь не перешел на другие вагоны.

"На месте работали семь пожарных расчетов. Площадь возгорания составила около 800 кв. м. Огонь удалось ликвидировать к 3:00 21 августа (23:00 20 августа по мск). В ходе происшествия никто не пострадал. В двух цистернах на момент инцидента находилось примерно 130 т топлива. Из указанных цистерн перекачано около 70 т топлива в резервные емкости, оставшаяся часть нефтепродуктов выгорела", - уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что для исключения негативного воздействия на окружающую среду всю землю вдоль путей обработали сорбентами, участок находится на технологической территории в удалении от водных объектов.

Как ранее сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.