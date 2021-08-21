В Самарской области загорелось 14 домов после пала травы

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Трава загорелась в Борском районе Самарской области на площади 0,5 га, огонь перекинулся на 14 домов. Один человек пострадал, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 12:11 (11:11 мск) 21 августа в Главное управление МЧС России по Самарской области поступило сообщение о переходе огня несанкционированного пала сухой растительности (0,5 га) на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе. Происходит горение 14 строений (шести частных жилых домов и восьми дачных строений)", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что пожару присвоили третий, повышенный ранг сложности.

В 14:33 (13:33 мск) пожар локализовали на площади 750 кв. м, в тушении пожара принимают участие 95 человек и 37 единиц техники. Одного человека госпитализировали. Как уточнили в пресс-службе МЧС, у пострадавшего ожоги рук. Еще двух человек эвакуировали. Угрозу распространения огня сняли.