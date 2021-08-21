Вертолет вылетел для эвакуации инструктора, которому стало плохо на перевале Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Инструктору туристической группы стало плохо на перевале Дятлова, для его эвакуации вылетел вертолет Центра медицины катастроф, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

"В 12:35 (10:35 мск) поступил вызов от службы 112 Свердловской области. К ним поступила информация от мужчины, что в группе, идущей по маршруту на перевале Дятлова, стало плохо инструктору, сердце не работает. В 13:50 (11:50 мск) на место вылетел вертолет с медиками", - сказал собеседник агентства.

По его словам, группа оснащена спутниковым трекером "Иридиум", с которого и пришло сообщение об инструкторе.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, по предварительной информации, тургруппа состоит из 11 человек, ее эвакуировать не планируется. "Предварительно инцидент произошел на границе Свердловской области и Республики Коми", - добавил собеседник.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области ТАСС уточнили, что человека эвакуируют в Краснотурьинск. "Пациент жив. Его везут в Краснотурьинск", - сказал собеседник агентства.

О перевале Дятлова

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет): пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых обнаружили серьезные травмы. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

В феврале 2019 года Генпрокуратура России объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова, приоритетными версиями гибели назвали ураган, лавину и сход снежных плит. 11 июля 2020 года руководитель группы, которая проводила проверку, Андрей Курьяков заявил прессе, что туристы погибли от лавины. После этого Общественный фонд памяти группы Дятлова, представители которого не согласились с выводами, попросили провести служебную проверку действий Курьякова.