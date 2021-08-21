Самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 направлены на место тушения возгорания в Самарской области

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Авиатехника направлена на тушение пожара в Борском районе Самарской области, где огонь перекинулся на расположенный рядом лесной массив, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"В тушении пожара в Бузулукском бору участвуют 101 человек, 42 единицы техники. Сюда направлена авиация - Ил-76 и Ми-8. Также дополнительно направляется 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек Главного управления МЧС", - говорится в сообщении.

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что в тушении пожара принимают участие три пожарных поезда.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области сообщили ТАСС, что огонь перекинулся на расположенный рядом лесной массив, площадь горения уточняется. Первоначально было известно о горении травы на площади 0,5 га и 14 домов на общей площади 750 кв. метров в селе Гвардейцы. Пожар в населенном пункте удалось локализовать.

По информации прокуратуры Самарской области, число пострадавших в результате пожара увеличилось до двух человек, один из них госпитализирован. Ситуация находится на контроле ведомства.