Госпитализированныех из парк-отеля "Ершово" детей готовят к выписке

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Шесть госпитализированных из парк-отеля "Ершово" детей находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Всего за медицинской помощью обратилось семь человек, шесть из них были доставлены в медицинскую организацию подведомственную Минздраву Московской области. Проведен полный комплекс медицинских исследований. У всех состояние удовлетворительное и готовятся к выписке", - сообщили в пресс-службе.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие доставили семь детей в возрасте от 10 до 13 лет. По факту отравления Одинцовская городская прокуратура начала проверку, по итогу которой установят обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Также эпидемиологическое расследование начали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Там уточнили, что дети находились в парк-отеле "Ершово" городского округа Одинцово на спортивных сборах. Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока, заболевших и контактных.