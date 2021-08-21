Ураган "Грейс" ослаб до тропического шторма над центральной частью Мексики

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Ураган первой категории "Грейс" потерял силу и превратился в тропический шторм, двигаясь над центральной частью Мексики. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter Национальная метеорологическая служба.

"В настоящее время "Грейс" представляет собой тропический шторм, его центр находится над штатом Мехико", - говорится в записи. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 30,5 м/с. Шторм обрушил сильные дожди на восточные, северо-восточные и центральные регионы республики, в Мехико был объявлен высокий (оранжевый) уровень угрозы.

Ранее в субботу "Грейс", набравший силу урагана третьей категории, ударил по восточному побережью страны. Циклон вышел на сушу в районе небольшого населенного пункта Теколутла в штате Веракрус, после чего начал движение на юго-запад. Сведений о пострадавших или погибших из-за разгула стихии пока не поступало. Власти подготовили группировку в составе более чем 7,8 тыс. человек для оказания помощи населению.

В четверг как ураган первой категории "Грейс" ударил по штату Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. По данным руководства региона, атмосферное явление причинило незначительный материальный ущерб и не привело к гибели людей.