Число жертв урагана "Грейс" в Мексике возросло до восьми

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Число жертв удара урагана "Грейс" в штате Веракрус на восточном побережье Мексики возросло до восьми человек, еще трое пропали без вести. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции губернатор штата Куитлауак Гарсиа. Трансляция выступления велась в его Twitter-аккаунте.

Семь человек погибли в городе Халапа, еще один в Поса-Рика-де-Идальго. "Чрезвычайная ситуация продолжается", - сказал Гарсиа, призвав сограждан соблюдать необходимые меры предосторожности и не покидать безопасные места. Более чем в 20 муниципалитетах Веракруса были зарегистрированы подтопления. Власти привлекли военнослужащих и полицейских к оказанию помощи населению.

Ранее в субботу циклон, набравший силу урагана третьей категории, достиг суши в районе небольшого населенного пункта Теколутла в Веракрусе и начал движение на юго-запад. Сейчас он потерял силу и превратился в тропический шторм, центр которого находится над штатом Мехико. Согласно подсчетам Федеральной комиссии по электричеству Мексики, "Грейс" оставил без электроснабжения около 0,56 млн пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси.

В четверг ураган первой категории обрушился на штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. По данным властей штата, атмосферное явление причинило незначительный материальный ущерб и не привело к гибели людей.