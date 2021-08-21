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Движение на внутренней стороне МКАД в сторону Профсоюзной улицы затруднено из-за ДТП

В районе станции метро "Лесопарковая" столкнулись два автомобиля, в том числе грузовик

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение транспорта на внутренней стороне МКАД в сторону Профсоюзной улицы затруднено на 4,5 км из-за аварии с грузовиком. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне МКАД в районе ст. метро "Лесопарковая" столкнулись два автомобиля, в том числе один грузовик. Движение в сторону Профсоюзной ул. затруднено на 4,5 км. Просим водителей по возможности планировать свой маршрут в объезд данного участка", - говорится в публикации.

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