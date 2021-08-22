СМИ: взрывы слышны на востоке Ливана со стороны границы с Сирией

БЕЙРУТ, 22 августа. /ТАСС/. Раскаты мощных взрывов доносятся со стороны восточного хребта Ливанских гор на границе с Сирией. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Lebanon 24 со ссылкой на очевидцев из города Захле (50 км от Бейрута). Они не исключили, что причиной взрывов могут быть ракетные удары Израиля.

19 августа израильские ВВС атаковали из ливанского воздушного пространства окрестности Дамаска и Хомса, где находятся лагеря и склады с оружием шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии. Как передал вещающий из Дубая телеканал Al Hadath‎, несколько ракет было выпущено по позициям шиитских бойцов в горной местности Каламун поблизости от границы с Ливаном. Взрывы были слышны в районе горы Касьюн и военного аэродрома Мезза. Сведений о потерях в рядах сирийских военных и ополченцев, а также причиненном материальном уроне не поступило.

Средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском и Хомсом. Как сообщило агентство САНА со ссылкой на военный источник, "сирийские зенитчики поразили большую часть ракет".

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Ливана Зейна Акар призвала в пятницу СБ ООН обратить внимание на опасные действия израильских ВВС, которые нанесли удар по Сирии, находясь в ливанском небе к юго-востоку от Бейрута. Президент республики Мишель Аун расценил "вторжение израильских ВВС в воздушное пространство Ливана как грубое нарушение суверенитета и резолюции 1701 СБ ООН".

По сведениям Al Hadath‎, с начала года ВВС Израиля предприняли 17 ракетных атак в Сирии, удары были нанесены по 41 объекту, преимущественно это были базы "Хезболлах" и других проиранских формирований, воюющих на стороне Дамаска.