В Саратове столкнулись два автомобиля

ТАСС, 22 августа. Автомобили УАЗ и Ford Focus столкнулись утром 22 августа в Саратове, четыре человека получили травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Саратовской области.

"В результате ДТП водитель 1996 года рождения и две пассажирки (девушки 2001 года рождения) автомобиля "Форд-Фокус", а также водитель (мужчина 1960 года рождения) автомобиля УАЗ с травмами госпитализированы", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, столкновение допустил автомобиль УАЗ. ДТП произошло на улице Орджоникидзе. После столкновения произошло возгорание автомобиля Ford Focus, добавили в ведомстве.