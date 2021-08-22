Прокуратура начала проверку по факту травмы подростка на железной дороге в Калининграде

ТАСС, 22 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту травмирования поездом несовершеннолетнего в Калининграде, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ведомства.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего 21 августа около 13:55 мск на железнодорожных путях Калининград - Северный - Чкаловск", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик 2004 года рождения травмирован электропоездом вне зоны железнодорожного перехода, его госпитализировали. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства ЧП, наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, примет меры реагирования.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Ход следствия поставили на контроль Северо-Западной транспортной прокуратуры.