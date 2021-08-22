Два пешехода и велосипедист пострадали в ДТП на перекрестке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Женщина, шестилетний ребенок и велосипедист, которые двигались по пешеходному переходу на Ленинском проспекте в Кировском районе Санкт-Петербурга, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на перекрестке. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Дорожно-транспортное происшествие в Кировском районе случилось с участием двух легковых автомобилей, велосипедиста и пешеходов на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадали три человека, из них два пешехода (ребенок 2015 года рождения и женщина) и велосипедист", - сообщил источник.

Пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализировали.