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В Мытищах загорелся ТЦ "Фудели"

Из-за пожара начали эвакуацию посетителей и работников

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре "Фудели" в подмосковных Мытищах, идет эвакуация посетителей и работников ТЦ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"В Мытищах на улице Мира, д. 32/2, в ТЦ "Фудели" сработала автоматическая система пожарной сигнализации. В настоящее время на крыше торгового центра наблюдается черный дым, проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

В 16:59 мск возгорание на площади 10 кв. м локализовали.

"Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

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