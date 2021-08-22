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Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области

Среди погибших двое детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Лобовое столкновение грузовой "Газели" и легкового автомобиля произошло в Ростовской области, по предварительным данным, погибли пять человек, двое из которых дети, еще один человек пострадал, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Ростовская область, Сальский р-н, девятый км автодороги Сальск - Гигант, поступила информация о лобовом столкновении грузовой "Газели" и легкового автомобиля "Лада Калина". В результате ДТП, предварительно, пострадали шесть человек, из них погибли пять человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении ведомства.

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