Трассу М-7 перекрыли во Владимирской области из-за угрозы падения опоры

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федеральную трассу М-7 "Волга" временно перекрыли на 168-м км в Собинском районе Владимирской области из-за повреждения П-образной опоры в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба "Управления дорог Москва - Нижний Новгород".

"Для обеспечения безопасности участников движения принято решение временно ограничить проезд всех видов транспорта на данном участке до момента ликвидации последствий происшествия. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно. Движение в сторону Владимира организовано по расположенной рядом с трассой территории АЗС на 168-м км", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в ночь на 22 августа. Грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону Москвы, задел опору поднятым кузовом. Специалисты оценили состояние конструкции и пришли к выводу, что существует угроза ее падения на проезжую часть.

"Транспорт, двигающийся от Нижнего Новгорода на Москву по южному обходу Владимира, перенаправляется в объезд через развязку на 185-м км М-7 в сторону Улыбышево, Коняево, Собинку с выходом на 156-м км М-7 в Лакинске", - уточнили в пресс-службе.