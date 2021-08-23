Число подтопленных из-за дождей домовладений на Кубани сократилось до 17

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали последствия подтоплений в 23 населенных пунктах Краснодарского края, подтопленными остаются 17 домовладений и более 170 придомовых территорий в трех муниципалитетах, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.

"По состоянию на 07:30 23 августа полностью освобождены от воды 34 населенных пункта. За сутки вода откачана из шести домовладений и восьми придомовых территории. В Краснодарском крае в трех муниципальных образованиях остаются подтопленными четыре населенных пункта (17 домовладений и 173 придомовых территории)", - говорится в сообщении главка.

В ПВР остаются 629 человек, из них 233 детей. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в четырех муниципалитетах.

Циклон, накрывший территорию Краснодарского края 12 августа, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.