СМИ: не менее семи человек ранены в результате теракта в городе Аазаз на севере Сирии

БЕЙРУТ, 23 августа. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в понедельник в пограничном с Турцией городе Аазаз на севере Сирии, который контролируют формирования вооруженной оппозиции. Как передал телеканал AlHadath, на площади Дуввар-эль-Харир, где находился блокпост боевиков, был подорван заминированный грузовик. В результате получили ранения не менее семи мирных жителей, которые доставлены в больницу, о потерях в рядах боевиков сведений не приводится.

На месте взрыва вспыхнул пожар, который потушили спасатели из местной службы гражданской обороны.

В Аазазе, а также соседних с ним Эль-Баб и Африне в последнее время активизировались отряды курдских бойцов из "Сил народной самообороны" (СНС), которые нападают на вооруженные формирования оппозиции, поддерживаемые Анкарой.

18 августа в ходе обстрела курдами позиций боевиков в городе Африн, погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Анкара создала в результате военной операции "Щит Евфрата", которая проводилась в 2016-2017 годах, зону безопасности к северу от Алеппо в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов. С тех пор бойцы СНС не прекращают вылазок против турецкой армии и поддерживаемых Анкарой оппозиционных формирований в пограничных районах.