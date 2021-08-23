Бенифициара коньячного завода в Крыму приговорили к девяти годам по делу о взятке

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима бенифициара коньячного завода в Крыму Павла Климца за покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Пресненского районного суда города Москвы Климец Павел Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе. Другие фигуранты дела - экс-помощница Климца Юлия Самойлова и его бывший подчиненный Андрей Грохольский - получили восемь и пять лет колонии общего режима.

По данным следствия, в 2017 году бенефициар одного из коньячных заводов в Крыму Павел Климец столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, в рамках следствия был арестован его завод. Для разрешения ситуации он привлек свою подчиненную, вместе с которой они решили дать взятку для устранения проблем. Грохольский ввел в заблуждение экс-адвоката Гора Чудопалова, сообщив, что сможет решить вопрос. Они оба имели общий круг знакомых с Климцом и договорились с ним о встрече, на которой предложили бизнесмену услуги в передаче взятки должностным лицам судебной системы и органов Следственного комитета Крыма. За 20 млн рублей они обещали снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело без достаточных на это оснований. В действительности они такой возможности не имели и планировали распорядиться деньгами по своему усмотрению.

Встречи проходили в Московском регионе, а сама передача денег - вблизи комплекса "Москва-Сити". Ранее в отношении Чудопалова уголовное дело было прекращено в связи с его раскаянием и изобличением соучастников. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ФСБ России и УЭБиПК столичного ГУ МВД.