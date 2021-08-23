Количество находящихся в ПВР из-за подтоплений жителей Кубани сократилось вдвое

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Количество жителей подтопленных муниципалитетов Краснодарского края, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), сократилось почти в два раза - до 378. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По состоянию на утро понедельника в ПВР находились 629 человек, из них 233 ребенка.

"По состоянию на 17:00 23 августа полностью освобождены от воды 35 населенных пунктов. За сутки вода откачана из 12 домовладений и 39 придомовых территорий. Продолжают функционировать 17 пунктов временного размещения (ПВР), в которых размещены 378 человек (из них 185 детей)", - говорится в сообщении ведомства.

В краевом главке МЧС уточнили, что подтопленными остаются 11 домовладений и 142 придомовых территории в трех населенных пунктах двух муниципальных образованиях края. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на понедельник работы по ликвидации ЧС, которая возникла в результате сильных дождей, завершены в Славянском районе - одном из наиболее пострадавших.

Уточняется, что на данный момент сотрудники администрации занимаются оформлением документации на выплаты пострадавшим, обрабатывают списки. Сумма выплат составляет 18,2 млн рублей. Мониторинговые группы продолжают работу по анализу ущерба. Кроме того, оперативные службы приступили к откачке воды из систем ливневой канализации.

Циклон, накрывший с 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Пришедший 12 августа на территорию Краснодарского края циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, в результате было подтоплено более 2,2 тыс. домовладений, порядка 4 тыс. придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, 14 социально значимых объектов, автомобильные дороги. Всего в зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.