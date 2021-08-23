Санитаров психиатрической бригады, которые избили пациентку, отстранили от работы

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Санитары психиатрической бригады, избившие пациентку в лифте жилого дома в Ярославле, отстранены от работы. Об этом в понедельник сообщили в официальном аккаунте департамента здравоохранения и фармации Ярославской области "ВКонтакте".

"Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросают тень на все областное учреждение, не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, департамент здравоохранения намерен оказывать необходимое содействие в ходе следствия для установления всех обстоятельств случившегося, ведомством предоставлены следователям все необходимые документы для проведения проверки.

Видео с избиением девушки появилось в "ВКонтакте" ранее в понедельник. На записи запечатлено, как два санитара психиатрической бригады заводят в лифт девушку со связанными руками. Когда двери лифта закрываются, мужчины начинают наносить ей удары сначала в бок, затем по голове. Инцидент якобы произошел в жилом доме во Фрунзенском районе Ярославля. По данному факту СУ СК и прокуратура начали проверку.