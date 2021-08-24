Военнослужащего в Приморье отправили в колонию на три года за вымогательство и избиение

ТАСС, 24 августа. Военный суд в Уссурийске в Приморском крае отправил в колонию на три года военнослужащего за вымогательство денег с сослуживца. Об этом сообщило Военное следственное управление СК РФ по Восточному военному округу.

"Уссурийским гарнизонным военным судом Каургин признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 20 тыс. рублей", - говорится в распространенном релизе.

Призывника признали виновным по п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ "Вымогательство с применением насилия" и ч. 1 ст. 335 УК РФ "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности".

Суд установил, что военный по надуманному поводу обвинил своего сослуживца в обмане, нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, выбив несколько зубов и причинив другие повреждения, а затем потребовал от него деньги.

Военнослужащий полностью признал свою вину во время предварительного следствия и возместил моральный вред.