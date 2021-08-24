Специалисты ликвидируют в регионах РФ лесные пожары на площади почти 1,1 млн га

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 178 034 га, продолжаются работы по ликвидации возгораний на площади почти 1,1 млн га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.08.2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 117 лесных пожаров на площади 178 034 га. На 00:00 мск 24.08.2021 года на территории Российской Федерации действовало 176 лесных пожаров на площади 1 058 344 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 32 пожара на землях лесного фонда на площади 956 518 га, в Иркутской области - 14 пожаров площадью 56 131 га. На Чукотке действуют четыре пожара площадью 23 303 га, в Свердловской области - 37 пожаров на землях лесного фонда на площади 3 513 га, а также пожар площадью 10 га в Камышловском военном лесничестве.

Два пожара площадью 2 542 га зафиксировано в Республике Марий Эл, три пожара площадью 1 532 га действуют в Оренбургской области, 12 пожаров площадью 1 150 га зафиксировано в Башкирии, также там действует пожар площадью 27 га в Южно-Уральском государственном природном заповеднике. В Курганской области зафиксировано 11 пожаров на площади 1 091 га, также пожары действуют в других регионах РФ.

На тушении возгораний задействовано 8 950 человек, 1 837 единиц техники, 21 воздушное судно, еще 62 воздушных судна задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в шести субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 59 субъектах РФ.