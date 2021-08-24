Ливни повредили дороги в пяти горных районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Автомобильные дороги повреждены в результате ливней в пяти горных районах Дагестана, движение организовано по временной схеме, сообщили во вторник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В результате прошедших кратковременных ливневых дождей в ночь на 22 и 23 августа автомобильные дороги республиканского и местного значения в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах подверглись повреждениям и разрушениям в виде размывов земляного полотна и обочин, селевых выносов и обвалов. Движение на всех участках автодорог восстановлено и осуществляется по временной схеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. "Задействовано более 20 единиц дорожной техники", - сообщается в релизе.