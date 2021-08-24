{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ливни повредили дороги в пяти горных районах Дагестана

Движение по поврежденным дорогам осуществляется по временной схеме

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Автомобильные дороги повреждены в результате ливней в пяти горных районах Дагестана, движение организовано по временной схеме, сообщили во вторник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В результате прошедших кратковременных ливневых дождей в ночь на 22 и 23 августа автомобильные дороги республиканского и местного значения в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах подверглись повреждениям и разрушениям в виде размывов земляного полотна и обочин, селевых выносов и обвалов. Движение на всех участках автодорог восстановлено и осуществляется по временной схеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. "Задействовано более 20 единиц дорожной техники", - сообщается в релизе.

Теги
РоссияДагестан
Авиарейсы между Сахалином и Кунаширом отменили из-за непогоды
Остальные рейсы в аэропортах выполняются по расписанию
Читать полностью