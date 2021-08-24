В Москве пьяный таксист сбил девушку на самокате

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Таксист, находящийся в алкогольном опьянении, сбил девушку на Волгоградском проспекте в Москве, которая переезжала дорогу на самокате в неположенном месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По предварительным данным, на дублере Волгоградского проспекта в районе дома 2 водитель автомобиля такси "Kia Rio" совершил наезд на женщину, пересекающую проезжую часть на самокате в неустановленном для перехода месте, В результате наезда легкового автомобиля пострадала девушка, которая с ушибами была госпитализирована в медучреждение. Установлено, что водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства.