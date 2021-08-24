Грузовой паром сел на мель на Волгоградском водохранилище

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Грузовой паром, на котором находятся 27 человек, сел на мель в Николаевском районе Волгоградской области. Паром разгружают, чтобы снять его с мели, пострадавших нет, сообщили во вторник в администрации региона.

"В ночь на 24 августа на пульт диспетчера ЕДДС поступило сообщение о том, что в Николаевском районе, на Волгоградском водохранилище, на расстоянии примерно 80 м от берега сел на мель грузовой паром "Марш Славянки". В момент происшествия на пароме находилось три легковых автомобиля и 11 грузовых, груженных арбузами, а также 27 человек. В настоящее время паром разгружают, чтобы снять с мели", - говорится в сообщении.

В 4:15 мск для буксировки судна из города Камышин подошел грузовой паром "Приокский-4", однако снять паром с мели не удалось. На пароме имеется запас питьевой воды, комната отдыха. Два поисково-спасательных подразделения находятся в готовности к прибытию для оказания экстренной помощи в случае необходимости.