Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката экс-полковника МВД Захарченко

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 7 октября адвокату бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александру Горбатенко, обвиняемому в передаче взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление районного суда о продлении Горбатенко меры пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменения", - сказал представитель суда.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил Горбатенко срок содержания под стражей до 7 октября.

По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Он договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки о том, что его знакомый передаст взятку, а сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тыс. рублей. Действиям должностных лиц полиции также будет дана правовая оценка, сообщали в СК.