В Петербурге задержали серийного насильника, нападавшего на женщин в безлюдных местах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в серии нападений на женщин в безлюдных местах, которые совершались с апреля этого года. Возбуждено четыре уголовных дела, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе оперативной работы по заявлениям, поступавшим в полицию Приморского района с 25 апреля по 19 августа, сотрудниками полиции был задержан и полностью изобличен в совершении серии нападений на женщин 24-летний гражданин среднеазиатской республики. Установлено, что указанный гражданин не менее семи раз совершал нападения на женщин разного возраста и по разным адресам", - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанный совершил не менее семи нападений на женщин в безлюдных местах города и совершал с ними насильственные действия сексуального характера, а также причинял травмы. "На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), а также три уголовных дела по части 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - отметили в главке. Также решается вопрос о возбуждении еще восьми уголовных дел в отношении задержанного.

Согласно распространенному главком видео, задержанный сообщил полицейским, что совершал нападения, будучи в состояния опьянения. В полиции Петербурга также просят жителей города, пострадавших от действий мужчины, обратиться в ведомство.