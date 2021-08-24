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На юге Москвы водитель "Газели" на трамвайной остановке сбил 10-летнего ребенка

По предварительным данным, девочка получила небольшие травмы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Водитель "Газели" сбил 10-летнего ребенка на трамвайной остановке на Нагатинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На улице Нагатинской у дома 18 водитель грузовика "Газель" совершил наезд на девочку 10 лет, выходившую из трамвая на остановке. Предварительно, ребенок получил небольшие травмы. Также, по предварительным данным, девочка находилась без сопровождения взрослых", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД находятся на месте аварии и разбираются в его обстоятельствах.

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